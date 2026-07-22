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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Bereits zur Hilfe gekommen

Aurich (ots)

Angehörige sorgten sich am Montagmorgen um das Wohl eines in der Von-Jhering-Straße wohnhaften Familienmitglieds, zu dem sie über längere Zeit keinen Kontakt herstellen konnten. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr Aurich wurden infolge einer abgesetzten Notrufmeldung zu der Wohnanschrift alarmiert. Weil auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgte, verschafften sich die Feuerwehrleute angesichts der möglichen Notsituation schadfrei Zutritt. Nachdem in der Wohnung niemand angetroffen worden ist, stellte sich wenig später heraus, dass der Bewohner bereits zuvor ins Krankenhaus transportiert worden war.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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