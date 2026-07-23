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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nach Zusammenstoß im Fahrzeug eingeschlossen

FW-AUR: Nach Zusammenstoß im Fahrzeug eingeschlossen
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Aurich-Brockzetel (ots)

Wohl noch einmal Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Brockzeteler Straße ereignete. Ein Transporter war dort mit einem Auto zusammengeprallt, beide Fahrzeuge landeten daraufhin am Seitenrand der Fahrbahn. Während der Sprinterfahrer seinen Wagen eigenständig verlassen konnte, kam der mit drei Insassen besetzte Pkw tieferliegend inmitten der Vegetation zum Stehen. Dabei bohrte sich ein großer Ast nur wenige Zentimeter vom Lenkrad entfernt sowohl durch die Seiten- als auch die Frontscheibe. Ein alleiniges Aussteigen war für den Fahrzeugführer unmöglich.

Verständigte Einsatzkräfte der Feuerwehren Brockzetel, Aurich, Sandhorst und Holtrop rückten folglich gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle im Einmündungsbereich zum Königsmoorweg aus. Um die Befreiung des eingeschlossenen Fahrers einleiten zu können, mussten zunächst die das Auto blockierenden Äste unter Zuhilfenahme einer Kettensäge beseitigt werden. Zeitgleich ist der Wagen stabilisiert worden, woraufhin die Öffnung der Tür mittels hydraulischen Rettungsgeräts durchgeführt und der Mann gut eine Viertelstunde nach Eintreffen vor Ort an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Die drei von Sanitätern und einer Notärztin versorgten Verletzten kamen anschließend in umliegende Krankenhäuser. Eine Überprüfung auf in die Umwelt austretende Betriebsstoffe verlief ergebnislos, zur Absicherung stellten die rund 50 Feuerwehrleute während der Rettungsmaßnahmen dennoch dauerhaft den zweifachen Brandschutz sicher. Für die Bergung der erheblich beschädigten Fahrzeuge sowie verstreuter Trümmerteile wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. Die Brockzeteler Straße war im Bereich der Unfallstelle für gut eine Stunde voll gesperrt.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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