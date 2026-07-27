Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Treppenhaus verraucht

Aurich (ots)

In der Tiefgarage unter dem Marktplatz ertönte am Montagnachmittag plötzlich der Feueralarm. Die ausgelöste Brandmeldeanlage ließ bereits kurze Zeit später die Feuerwehr Aurich anrücken. Im Bereich des für den Alarm verantwortlichen Rauchmelders stießen die Einsatzkräfte auf eine leichte Verrauchung, welche sich in einem Treppenraum verbreitet hatte. Ein offenes Feuer konnten die Feuerwehrleute jedoch nicht feststellen. Die Räumlichkeit wurde belüftet und der Einsatzort im Anschluss an die Polizei übergeben.

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