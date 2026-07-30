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FW-AUR: Brennt Elektroverteilung von Erntemaschine

FW-AUR: Brennt Elektroverteilung von Erntemaschine
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Aurich-Middels (ots)

Ein Schmorbrand hat am Donnerstagmorgen diverse Einsatzkräfte in den Ortsteil Middels ausrücken lassen. Anwohner und Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs am Alten Heerweg hatten gegen 06:20 Uhr deutliche Rauchschwaden aus einer Maschinenhalle dringen sehen und sofort den Notruf gewählt. Die Wittmunder Regionalleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehren Middels, Plaggenburg, Sandhorst und Blomberg. Ebenfalls wurden die Drehleiter der Kreisfeuerwehr Wittmund, der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz Aurich zur Einsatzstelle entsandt.

Den ersteintreffenden Feuerwehrleuten quoll der dichte Rauch aus dem offenen Hallenkomplex entgegen. Umgehend versuchte ein Atemschutztrupp, den Brandherd im Inneren zu lokalisieren. Schnell rückte dabei ein Feldhäcksler in den Fokus, aus dem der Qualm auszutreten schien. Die Einsatzkräfte sorgten durch die Einleitung von Lüftungsmaßnahmen zunächst für klarere Sichtverhältnisse. Zugleich fuhren die anwesenden Landwirte weitere in dem Gebäude abgestellte Maschinen ins Freie. Mit einer Wärmebildkamera machten die Atemschutzgeräteträger das ursächliche Feuer schließlich in der Elektroverteilung der Maschine ausfindig und löschten es ab.

Aufgrund des schnellen und mit gezieltem Wassereinsatz durchgeführten Eingreifens beschränkte sich der entstandene Schaden ausschließlich auf das Erntefahrzeug, welches durch den Brand jedoch nicht mehr fahrbereit war. Personen kamen durch Feuer und Rauch nicht zu schaden. Ein Großteil der angerückten und in einem eingerichteten Bereitstellungsraum an der Westerlooger Straße postierten Fahrzeuge konnte den Einsatzort bereits nach gut 30 Minuten wieder verlassen. Inklusive der Erledigung erforderlicher Aufräum- und Nachbereitungsarbeiten waren die letzten Feuerwehrkräfte für insgesamt rund zwei Stunden gefordert.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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