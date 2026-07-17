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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht - Richtiger Umgang mit Wildtieren in Not

Lebach (ots)

Angesichts der aktuell hohen Temperaturen erreichen die Polizei vermehrt Meldungen über vermeintlich hilflose Wildtiere. Aus falsch verstandener Tierliebe werden Kitze, Jungvögel oder andere Wildtiere immer wieder von Spaziergängern mitgenommen, um sie zu retten. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesem Vorgehen.

Warum Sie Wildtiere niemals einfach mitnehmen sollten:

   - Rechtliche Konsequenzen: Wildlebende Tiere unterliegen dem 
     Jagdrecht. Wer ein Tier ohne Absprache aus seinem Revier 
     entfernt, macht sich - auch bei bester Absicht - wegen 
     Jagdwilderei strafbar.
   - Todesurteil durch den menschlichen Geruch: Durch das Anfassen 
     mit bloßen Händen wird der menschliche Geruch übertragen. Die 
     Elterntiere verstoßen den Nachwuchs daraufhin fast immer.
   - Keine echte Notlage: In den allermeisten Fällen sind die 
     Jungtiere nicht verlassen. Die Muttertiere halten sich lediglich
     im Hintergrund auf und warten, bis der Mensch verschwindet.

Richtiges Verhalten im Ernstfall:

1. Abstand halten und beobachten: Lassen Sie das Tier vorerst an Ort und Stelle.

2. Akute Gefahr abwenden: Liegt ein Tier z. B. auf der Fahrbahn, setzen Sie es ausschließlich mit reichlich frischem Gras (als Schutzbarriere gegen den menschlichen Geruch) vorsichtig an den sicheren, schattigen Seitenstreifen.

3. Experten verständigen: Informieren Sie umgehend die örtliche Polizei oder den zuständigen Jagdpächter. Nur diese sind berechtigt, über das weitere Vorgehen zu entscheiden oder den Transport in eine Fachstation zu veranlassen.

Helfen Sie mit - aber mit mit Besonnenheit und auf rechtlich sicherem Weg!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
KED SG 2
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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