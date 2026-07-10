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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf dem Rossmann-Parkplatz, 09.07.2026, 13:30 Uhr

Lebach (ots)

Auf dem Parkplatz des Rossmann-Marktes in Lebach ereignete sich am 09.07.2026 gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei der Schaden durch ein Kind verursacht wurde, welches die Autotür gegen das daneben geparkte Fahrzeug schlug. Die Mutter war mit insgesamt 3 Kindern vor Ort. Nach dem Vorfall äußerte sie gegenüber dem Geschädigten, der in seinem Fahrzeug saß, dass kein Schaden entstanden sei. Dieser verließ sich auf die Zusicherung und bemerkte erst zuhause, dass an seinem Fahrzeug doch ein deutlicher Schaden (Lackschaden und Delle) entstanden war. Die bislang unbekannte weibliche Fahrerin sowie mögliche Unfallzeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Lebach zu melden. Bei dem Fahrzeug der Verursacherin soll es sich um einen grauen 3er BMW, vermutlich Kombi, gehandelt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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