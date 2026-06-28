Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Pkw-Aufbruch - Versuchter Diebstahl scheitert

Schmelz (ots)

In der Nacht zum Samstag, 27.06.2026, begaben sich unbekannte Täter zu einem Opel Corsa, welcher in der Römerstraße in Hüttersdorf am Fahrbahnrand geparkt war, schlugen zunächst die Seitenscheibe der Fahrertür ein und machten sich anschließend am Zündschloss zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter den Pkw kurzzuschließen und zu entwenden. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass das Fahrzeug am Tatort zurückblieb.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach zu melden.

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