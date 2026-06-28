Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Aufbruch eines Geräteschuppens

Lebach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.06.2026, 21:00 Uhr, bis Samstag, 27.06.2026, 07:40 Uhr, kam es zu einem Aufbruch eines Geräteschuppens im Bereich der Höchstener Kapelle in Steinbach.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Holztür ein und verschafften sich dadurch Zutritt. Im Inneren wurden mehrere kleine Behältnisse geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Dose mit Weihrauch.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach zu melden.

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