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FW-AUR: Überwältigendes Resultat bei Pfandbon-Spendenaktion kommt Jugendfeuerwehr Walle zugute

FW-AUR: Überwältigendes Resultat bei Pfandbon-Spendenaktion kommt Jugendfeuerwehr Walle zugute
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Aurich-Extum (ots)

Große Freude herrschte dieser Tage bei der Jugendfeuerwehr Walle: Im Rahmen der Pfandbon-Spendenaktion des E-Center Bruns konnte der Feuerwehrnachwuchs einen Spendenscheck in Höhe von 1250 Euro entgegennehmen. Über mehrere Monate hatten die Kundinnen und Kunden des Supermarktes am Dreekamp die Möglichkeit, ihre Pfandbons in eine Spendenbox zu werfen und damit die Nachwuchsarbeit der Ortsfeuerwehr Walle zu unterstützen. Durch die zahlreichen gespendeten Pfandbons kamen insgesamt 1100 Euro zusammen. Das E-Center Bruns rundete diesen Betrag anschließend um 150 Euro auf, sodass insgesamt 1250 Euro an die Jugendfeuerwehr übergeben werden konnten.

Die offizielle Scheckübergabe fand im Beisein der Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Walle statt. Die Spende wird vollständig für die Nachwuchsarbeit verwendet und kommt unter anderem der Ausbildung, der Beschaffung von Übungsmaterialien sowie der Durchführung gemeinsamer Aktivitäten zugute. Die Jugendfeuerwehr Walle bedankt sich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit der Spende ihrer Pfandbons diese beeindruckende Summe möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank gilt außerdem dem gesamten Team des E-Center Bruns Aurich, das die Spendenaktion organisiert und den gesammelten Betrag zusätzlich aufgerundet hat. Dieses Engagement ist ein wertvoller Beitrag zur Förderung der örtlichen Jugendarbeit.

(Mitteilung im Original von Finn Feldmann, Feuerwehr Walle)

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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