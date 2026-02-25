POL-W: W Vermisstensuche in Barmen - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (24.02.2026, 12:10 Uhr), kam es auf der Vohwinkeler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin (66) und einem Kastenwagen. Die 66-jährige Wuppertalerin beabsichtigte die Vohwinkeler Straße in der Nähe der Rubensstraße zu überqueren. Als sie auf die Fahrbahn trat, kollidierte sie mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Peugeot Boxer. Der Fahrzeugführer (33) war in ...

