POL-W: W Vermisstensuche in Barmen - Polizei bittet um Mithilfe
Wuppertal (ots)
Seit heute 15:00 Uhr (25.02.2026) sucht die Polizei in der Barmer Innenstadt nach einem siebenjährigen Jungen. Wasim N. ist circa 130 cm groß, hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Er ist bekleidet mit einer Mütze, einer hellbraunen Jacke und einer blauen Hose. Dazu trägt er Sportschuhe. Wasim spricht ausschließlich englisch und wohnt im Bereich Rott. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder der Notrufnummer 110 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell