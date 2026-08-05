Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zugang schnell geschaffen

Aurich (ots)

Nachbarn sorgten sich in den späten Montagabendstunden um einen Anwohner der Esenser Straße, welcher schon längere Zeit nicht mehr gesehen worden war. Die zunächst verständigte Polizei forderte alsbald Unterstützung durch die Feuerwehr Aurich an, um die Wohnung der Person zu überprüfen. Den Einsatzkräften gelang es, über ein Fenster schadfreien Zutritt in die Räumlichkeiten zu erhalten. Weitere Maßnahmen waren feuerwehrseitig nicht erforderlich.

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