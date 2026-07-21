Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

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Allensbach (ots)

Am 21.07.2026 um 11:59 Uhr wurde ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach mit dem Einsatzstichwort "G1 Betriebsstoffe aus PKW" in die Konstanzer Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw mit insgesamt vier beteiligten Personen sowie auslaufenden Betriebsstoffen.

Beim Eintreffen des Löschfahrzeugs befanden sich alle beteiligten Personen bereits außerhalb ihrer Fahrzeuge und wurden von Ersthelfern betreut. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Blechschaden handelte. Entgegen der Erstmeldung waren keine Personen verletzt und es traten keine Betriebsstoffe aus.

Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht erforderlich. Nach kurzer Rücksprache mit der Polizei und Rettungsdienst konnte der Einsatz beendet werden.

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