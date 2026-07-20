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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 Baum auf Fahrbahn

FW Allensbach: H1 Baum auf Fahrbahn
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Allensbach (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Abteilung Langenrain-Freudental der Feuerwehr Allensbach um 15:07 Uhr zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Ein Baum lag auf dem Uferweg der Marienschlucht und versperrte diesen.

Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um einen Stamm mit einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern handelte. Der betroffene Weg wurde mithilfe einer Motorkettensäge freigeschnitten und die Gefahrenstelle beseitigt.

Im Anschluss wurde die zuständige Försterin über den Schaden informiert. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.07.2026 – 21:35

    FW Allensbach: H1 Baum auf Fahrbahn

    Allensbach (ots) - Am 16.07.2026 um 05:14 Uhr wurde die Abteilung Allensbach gemeinsam mit der Abteilung Kaltbrunn zu einem umgestürzten Baum in die Freudentaler Straße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein Baum mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern lag quer über der Fahrbahn und blockierte diese halbseitig. Die Einsatzstelle wurde zunächst gegen den fließenden Verkehr abgesichert. ...

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