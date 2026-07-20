Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 Baum auf Fahrbahn

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Allensbach (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Abteilung Langenrain-Freudental der Feuerwehr Allensbach um 15:07 Uhr zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Ein Baum lag auf dem Uferweg der Marienschlucht und versperrte diesen.

Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um einen Stamm mit einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern handelte. Der betroffene Weg wurde mithilfe einer Motorkettensäge freigeschnitten und die Gefahrenstelle beseitigt.

Im Anschluss wurde die zuständige Försterin über den Schaden informiert. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

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