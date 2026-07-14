Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Dachstuhlbrand macht Wohnhaus zurzeit unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Silberbrink verursachte einen großen Schaden. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Niemand wurde verletzt.

Am heutigen Montag, 13.07.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn um 15:37 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Straße Am Silberbrink alarmiert. Dort war es im Bereich der Solarpaneele, die gleichzeitig auch als Dacheindeckung verwendet waren, aus ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand gekommen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachfirst bereits auf der gesamten Länge in Brand.

Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr zum Innenangriff im Wohngebäude eingesetzt. Gleichzeitig wurde ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung von Außen eingesetzt und eine Drehleiter (DLK) in Stellung gebracht. Die Wasserversorgung wurde über mehrere Hydranten sichergestellt.

In einem zweiten Brandabschnitt wurde von der Neuhäuser Straße aus eine weitere DLK eingesetzt,

um eine Riegelstellung zum Schutz der Nachbargebäude einzurichten. Durch die Dachausführung in Nagelbinderbauweise stürzte kurz nach Eintreffen der Feuerwehr der Dachstuhl auf der gesamten Länge ein. Der im Innenangriff befindliche Trupp musste aufgrund dessen die Brandbekämpfung im Gebäude abbrechen.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden mit mehreren Strahlrohren über tragbaren Leitern der Feuerwehr gezielt Glutnester im Bereich des Dachstuhls abgelöscht. Zum Teil mussten dazu die Fassadenplatten entfernt werden. Durch die beiden freistehenden Giebel bestand zwischenzeitlich Einsturzgefahr. Um die Einsturzgefahr beurteilen zu können, wurde ein Baufachberater des THW angefordert.

Der angeforderte Energieversorger stellte vorsorglich die Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude ab.

Die Paderborner Notfallseelsorge unterstütze bei der Betreuung der Bewohner.

Zu dem Einsatz wurden neben den hauptamtlichen Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), zwei Drehleitern (DLK), einem Tanklöschfahrzeug (TLF), einem Rettungswagen (RTW) und zwei Einsatzleitwagen (ELW) auch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte und Elsen alarmiert, die mit drei weiteren Löschfahrzeugen zur Einsatzstelle ausrückten. Außerdem wurde auch das HLF der Feuerwehrschule (TOJ-HLF - training on the job) eingesetzt, welches mit Auszubildenden der Feuerwehr besetzt war.

Darüber hinaus rückte der Gerätewagen Rettungsdienst aus, der nach Hygienekonzept der Feuerwehr Paderborn Getränke und saubere Schutzkleidung zur Einsatzstelle lieferte. Damit wurde sichergestellt, dass die eingesetzten Einsatzkräfte ihre kontaminierte Schutzkleidung wechseln konnten.

Erst gegen 20:00 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Um 22:00 Uhr führte ein HLF noch eine Brandnachschau durch, um mögliche Glutnester erkennen zu können.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell