Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall auf der B1n fordert zwischen den Ausfahrten Diebesweg und Schützenstraße ein Todesopfer

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Paderborn (ots)

Auf der B1 neu zwischen den Ausfahrten Diebesweg (PB) und der L 814 (Bad Lippspringe) kollidierten heute im morgendlichen Berufsverkehr ein PKW und ein Sattelzug. Der PKW-Lenker erlag noch an der Einsatzstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Um 07:57 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle Paderborn die Feuerwehren Paderborn und Bad Lippspringe, sowie den Rettungsdienst zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die B1 neu.

Zwischen den Ausfahrten Diebesweg und der L 814 war ein PKW (Skoda Octavia) aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem PKW und einem Sattelauflieger (Volvo).

Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte war der schwerstverletzte Fahrer des PKWs durch das beherzte Eingreifen anderer Verkehrsteilnehmer bereits aus dem PKW befreit worden, so dass umgehend mit einer Reanimation begonnen werden konnte. Der Fahrer des Sattelaufliegers wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Im weiteren Verlauf wurden ausfließende Betriebsstoffe mit Ölbindemittel abgestreut und der Brandschutz mit Pulverlöscher und Strahlrohr sichergestellt.

Neben der Besatzung von zwei Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wurde auch der Rettungshubschrauber (RTH) "Christoph Westfalen", der am Flughafen Münster/Osnabrück stationiert ist, zur Einsatzstelle entsandt. Trotz der umfangreichen Rettungsmaßnahmen verstarb der PKW-Fahrer noch an der Einsatzstelle.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren an der Einsatzstelle. Durch den morgendlichen Berufsverkehr bildete sich auf beiden Seiten der Einsatzstelle lange Rückstaus. Der Verkehr wurde in Fahrtrichtung Bad Lippspringe an der Ausfahrt Diebesweg, der Verkehr in Richtung BAB 33 bereits in Bad Lippspringe von der Polizei abgeleitet.

Die Feuerwehr Paderborn entsendete neben den Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache Nord mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und einer Drehleiter (DLK) die Besatzung der Feuer- und Rettungswache Süd mit einem weiteren HLF und einem Wechselladerfahrzeug (WLF) mit dem Abrollbehälter Rüst. Unterstützt wurden die hauptberuflichen Kräfte durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Löschzuges Marienloh, sowie dem HLF der Feuerwehrschule (TOJ-HLF = Training on the Job). Die Einsatzkräfte aus der Nachbarstadt Bad Lippspringe brauchten nicht mehr tätig werden.

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