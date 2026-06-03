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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Tiefgaragenbrand in der Malakoff Passage +++

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz ist aktuell im Einsatz: In der Tiefgarage der Malakoff Passage ist ein Pkw in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden, dennoch besteht weiterhin starke Rauchentwicklung.

Hinweise für Verkehr und ÖPNV: In der Umgebung der Malakoff Passage kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt.

Einsatzort: Mainz, Rheinstraße 4

Personenschäden: unbekannt, Gebäude wird evakuiert

Pressesprecher:in vor Ort: Ja

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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