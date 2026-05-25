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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall auf der A60 - Fahrzeug überschlägt sich

Mainz (ots)

Am Pfingstmontag wurde die Feuerwehr Mainz um 04:49 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen den Anschlussstellen Mainz-Finthen und Mainz-Lerchenberg alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Alleinunfall eines Pkw, der infolge des Unfalls auf dem Dach zum Liegen kam. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die Autobahnpolizei sowie der Rettungsdienst bereits an der Einsatzstelle. Mehrere Ersthelfer hatten ebenfalls vorbildlich Hilfe geleistet. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fahrerin durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in einem Fahrzeug eines Ersthelfers betreut.

Die verletzte Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehr unterstützte die bereits eingeleiteten Absicherungsmaßnahmen der Polizei. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen musste die rechte Fahrspur vorübergehend gesperrt werden. Da lediglich Kühlflüssigkeit aus dem Unfallfahrzeug austrat, waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Mainz mit drei Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Finthen mit einem Fahrzeug und insgesamt 18 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahnpolizei war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

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Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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