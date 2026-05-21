Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aufmerksamer Nachbar bemerkt Brand an PV-Anlage

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr hat ein aufmerksamer Nachbar eine Rauchentwicklung an einer Photovoltaikanlage im Stadtteil Mainz-Bretzenheim bemerkt. Er alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und warnte die Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses, die das Gebäude daraufhin rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. An der PV-Anlage auf dem Dach des Hauses war ein Schmorbrand an zwei Solarmodulen ausgebrochen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mithilfe eines Kleinlöschgeräts zügig und löschen. Hierzu mussten die Einsatzkräfte über den Korb der Drehleiter arbeiten und sich dabei mittels einer Absturzsicherung sichern.

Dank des schnellen Entdeckens und des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Schmorbrandes auf den Dachstuhl verhindert werden. Der Sachschaden am Gebäude blieb somit gering. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie jeweils zwei Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

Auch wenn für private Photovoltaikanlagen keine gesetzliche Wartungspflicht besteht, empfiehlt es sich eine regelmäßige Überprüfung durch Fachkräfte durchführen zu lassen. Durch eine fachgerechte Wartung lassen sich technische Defekte frühzeitig erkennen und das Risiko von Bränden an der Anlage kann erheblich minimiert werden.

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