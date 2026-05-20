Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Rauchentwicklung in Hochhaus - Feuerwehr mit hohem Kräfteansatz im Einsatz

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Mainz über den Notruf 112 die Meldung, dass aus einer Wohnung in der Elsa-Brändström-Straße Rauch dringt. Da es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Hochhaus handelt, wurde ein erhöhter Kräfteansatz von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle gab die Bewohnerin an, dass ein Sofa in ihrer Wohnung im 9. Obergeschoss brennt. Dies konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigt werden. Ein Trupp kontrollierte die Wohnung unter schwerem Atemschutz und konnte das brennende Sofa auf dem Balkon schnell löschen. Da durch das Feuer auch Rauch in die Wohnung gezogen war, wurde diese anschließend noch belüftet.

Die Bewohnerin der Wohnung wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt.

Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Im Laufe des Einsatzes kam es zu Einschränkungen im ÖPNV.

Aufgrund der hohen Anzahl an Personen in diesen Gebäuden, werden bei Brandeinsätzen in Hochhäusern in Mainz automatisch mehr Einsatzkräfte und Fahrzeuge alarmiert. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen von Rettungsdienst und Polizei sowie der Feuerwehr beider Wachen der Berufsfeuerwehr und der Einheiten Gonsenheim und Finthen im Einsatz.

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