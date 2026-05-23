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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Powerbank löst Brand auf Balkon aus

Mainz (ots)

Ein Feuer auf einem Balkon im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld am 23.05.2026 - 10:15 Uhr, konnte durch den gezielten Einsatz der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch eine Powerbank. Die Wohneinheit des betroffenen Balkon und die Wohneinheit darüber wurden durch offenstehende Balkontüren mit Brandrauch beaufschlagt. In der oberen Wohnung befand sich ein Hund, der unter hinzuziehen des Besitzers aus der stark verrauchten Wohnung gerettet wurde. Beide Wohnung sind vorübergehend nicht bewohnbar, der Vermieter konnte beide Parteien bereits neu unterbringen. Eingesetzt waren 17 Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

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Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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