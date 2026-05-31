Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall auf dem Autobahnkreuz Mainz-Süd

Mainz (ots)

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Mainz um 12:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnkreuz Mainz-Süd alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich auf dem Zubringer in Richtung Kaiserslautern aus Fahrtrichtung Rüsselsheim kommend.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers, der Teil einer sechsköpfigen Motorradgruppe war. Infolge des Unfalls wurde der Fahrer über die Schutzplanke geschleudert. Sein Motorrad kam auf der Fahrbahn unterhalb der Schutzplanke zum Liegen. Die übrigen Mitglieder der Reisegruppe blieben unverletzt.

Der verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr übernahm bis zum Eintreffen der Polizei die Absicherung der schwer einsehbaren Unfallstelle.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen musste der Zubringer am Autobahnkreuz Mainz-Süd in Fahrtrichtung Kaiserslautern vorübergehend gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Mainz mit drei Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Hechtsheim mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 18 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahnpolizei war mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften im Einsatz.

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