Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Feuerwehr bekämpft Brand in Pflegeheim - Helfer bei Evakuierung verletzt

Neunkirchen (ots)

In einem Pflegeheim in der Neunkircher Ringstraße brach am frühen Sonntagabend, 10. Mai ein Feuer aus. Der Feuerwehr Neunkirchen gelang es schnell den Brand in einem Patientenzimmer unter Kontrolle zu bringen. Während alle Heimbewohner:innen unverletzt blieben, zogen sich bei ihrer Evakuierung drei Mitarbeitende des Pflegeheimes und drei Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Verletzungen zu. Wegen der Schäden durch das Feuer und den Brandrauch an ihren Zimmern mussten Rettungsdienst und Feuerwehr 15 Heimbewohner:innen in andere Pflegeeinrichtungen verlegen.

Vollautomatisch löste die Brandmeldeanlage des Pflegeheimes in der Neunkircher Innenstadt gegen 17:40 Uhr am Sonntag Alarm für die Feuerwehr Neunkirchen aus. Die aus einer ganzen Phalanx von Rauchmeldern bestehende Anlage zur Brandfrüherkennung hatte einen Brand in einem der Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss entdeckt.

Parallel zum Alarm für die Feuerwehr, aber auch Rettungsdienst und Polizei, machte sich das Heimpersonal an die Räumung des vom Brand betroffenen Wohnbereiches. Unterstützung erhielten sie dabei schnell auch von Feuerwehrleuten und Polizist:innen. In dem gemeinsamen Kraftakt gelang es ihnen alle Bewohner:innen aus dem Wohnbereich unverletzt in Sicherheit zu bringen. Bei der Rettungsaktion verletzten sich aber drei Mitarbeitende des Pflegeheimes, zwei Polizeiangehörige und ein Feuerwehrmann. Durch den Rettungsdienst wurden sie für weitere Untersuchungen und Behandlungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Den Brand in dem Patientenzimmer konnten unterdes Feuerwehrleute unter Atemschutz unter Kontrolle bringen. Um die weitere Ausbreitung von Brandrauch in dem Wohnbereich zu verhindern brachten sie auch einen speziellen Rauchverschluss zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen schweren, feuerfesten Vorhang, der in eine Tür eingehängt werden kann. Während Feuerwehrleute noch unter ihm zur Brandbekämpfung hindurchgehen können, hält er den Brandrauch hingegen zurück. Jedoch hatte sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr einiges an Brandrauch in dem Wohnbereich ausgebreitet. Insbesondere wegen der Rauchschäden sind im betroffenen Bereich des Pflegeheimes weit über ein Dutzend Patientenzimmer vorerst nicht mehr bewohnbar. Noch am Abend nahm die Polizei Ermittlungen zur Brandursache auf.

Für insgesamt 16 Bewohner:innen musste das Pflegeheim wegen der Brand- und Rauchschäden kurzfristig neue Unterkünfte suchen. Während eine Person in einem anderen Bereich des Pflegeheims selbst unterkommen konnte, mussten 15 weitere Personen durch Rettungsdienst und Feuerwehr in andere Pflegeeinrichtungen gebracht werden. Erst gegen 21 Uhr konnte die Feuerwehr Neunkirchen ihren Einsatz in dem Pflegeheim in der Ringstraße beenden. Wegen des Einsatzes war die Ringstraße zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt.

In der Spitze befanden sich rund 60 Feuerwehrangehörige aus allen sechs Löschbezirken der Feuerwehr Neunkirchen im Einsatz. Dazu kamen weitere Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes. Wegen der Möglichkeit einer großen Zahl an Verletzten rückte der Rettungsdienst mit mehreren Rettungs- und Krankentransportwagen, Notärzten sowie der Einsatzleitung Rettungsdienst aus. Um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und die Einsatzleitung zu Unterstützen kamen auch der Zweite Beigeordnete Thomas Hans und Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack in die Ringstraße.

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