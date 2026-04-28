Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Brand auf Garagendach - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

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Neunkirchen-Hangard (ots)

Flammen schlugen am Dienstagmittag, 28. April vom Dach einer unmittelbar zwischen zwei Wohnhäusern stehenden Garage in der Straße An der Ziegelhütte im Neunkircher Stadtteil Hangard empor. Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so eine Ausbreitung auf die darunterliegende Garage, als auch die beiden angrenzenden Häuser verhindern.

Gemeldet wurde der Brand in der Hangarder Hauptstraße gegen 12 Uhr am Dienstagmittag. Die Neunkircher Feuerwehr rückte daraufhin mit den Löschbezirken Hangard, Münchwies sowie den Hauptamtlichen Kräften aus. Anwohner befürchteten zunächst ein Feuer in der die Lücke zwischen zwei Wohnhäusern ausfüllenden Garage. Doch wie die Feuerwehrleute nach ihrem Eintreffen am Einsatzort feststellen mussten brannte es nicht etwa in der Garage, sondern auf ihrem Dach. Auf dem Dach abgelegtes Holz und andere Gegenstände brannten lichterloh. Mit einem schnellen Löschangriff schlugen die Feuerwehrangehörigen den Brand nieder. Über die auf der Straße in Stellung gebrachte Drehleiter konnten Feuerwehrleute zügig die Brandbekämpfung aufnehmen. Später ergänzte noch eine an die Garage angestellte tragbare Leiter die Drehleiter. Eine Ausbreitung des Feuers auf das eigentliche Garagendach und die Garage sowie auch die Nachbarhäuser konnte die Feuerwehr verhindern. Weil das Feuer deutlich kleiner war, als anfangs befürchtet konnten ergänzende Feuerwehrkräfte aus dem Löschbezirk Wiebelskirchen ihre Einsatzfahrt frühzeitig abbrechen.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße An der Ziegelhütte im Bereich der Einsatzstelle komplett für den Verkehr gesperrt werden. Bereits gegen 13 Uhr konnten die 15 Einsatzkräfte der Neunkircher Wehr wieder einrücken. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

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