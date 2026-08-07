Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt u.a. nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (06.08.2026) belästigte eine Frau in einer Straßenbahn die Fahrgäste und griff im Anschluss die hinzugerufenen Polizeibeamten an. Gegen 11.35 Uhr meldeten Zeugen eine Frau, die in der Straßenbahnlinie 4 lautstark herumschrie und Fahrgäste belästigte. Eine Polizeistreife konnte die 46-jährige Frau im Bereich der Schaezlerstraße antreffen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung und Feststellung ihrer Identität sollte die Frau auf die Dienststelle gebracht werden. Beim Verbringen in das Dienstfahrzeug trat die 46-Jährige gezielt nach einem Polizeibeamten und traf diesen am Bein. Der Beamte wurde leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die Frau im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die 46-Jährige. Die Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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