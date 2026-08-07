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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand von Pkw

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (07.08.2026) geriet in der Grüntenstraße ein geparkter Pkw in Brand. Gegen 01.52 Uhr bemerkte ein Passant auf dem Nachhauseweg Flammen im Front- und Motorbereich eines grauen Autos und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Berufsfeuerwehr Augsburg konnte den Brand löschen. Durch das Feuer entstand am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände wird nach aktuellem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensicherung sichergestellt. Zur Dokumentation der Brandstelle kam vor Ort auch eine Polizeidrohne zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Augsburg hat ermittelt nun wegen dem Verdacht einer Brandstiftung und bittet Zeugen, die im Bereich der Grüntenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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