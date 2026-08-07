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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Schweinestalls

Augsburg (ots)

Ried bei Mering - Am gestrigen Donnerstag (06.08.2026) kam es zu einem Brand eines Schweinestalls zwischen Ried und dem Ortsteil Hörmannsberg. Gegen 19.30 Uhr begann der Brand im Schweinestall und ging dann auf die zwei Nebengebäude über. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Durch den Brand verendeten über 1000 Schweine. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Im Rahmen des Einsatzes musste die ST 2052 zeitweise gesperrt werden. Die Sperrung wurde heute (07.08.2026), gegen 06.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern weiterhin an. Zeitweise waren etwa 250 Einsatzkräfte eingesetzt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden wird nach aktuellen Erkenntnissen auf einen unteren siebenstelligen Betrag geschätzt. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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