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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Mountainbikes

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Mittwoch (05.08.2026) bis Donnerstag (06.08.2026) kam es in der Salomon-Idler-Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrades. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 17.55 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein orange-blaues Mountainbike der Marke Silverback (Modell Strike Elite-SL). Das Fahrrad war im genannten Zeitraum mit einem Zahlenschloss an einem Baum versperrt abgestellt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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