Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Untermeitingen - Am Montag (27.07.2026) kam es zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte auf einem Spielplatz in der Röthstraße. Ein Polizeibeamter wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 18.15 Uhr erhielten die Beamte eine Mitteilung über Jugendliche am dortigen Spielplatz, welche Cannabis konsumieren sollen. Bei Eintreffen stellten die Beamten einen 15-Jährigen und 14-Jährigen hierbei fest, weswegen beide einer Kontrolle unterzogen werden sollten.

Der 15-Jährige war hierbei unmittelbar unkooperativ und weigerte sich seine Personalien herauszugeben. Im weiteren Verlauf entstand ein Gerangel zwischen den eingesetzten Polizeibeamten und dem 15-Jährigen, in dessen Verlauf sich auch der zwischenzeitlich hinzugekommene 14-jährige Bruder und die 34-jährige Mutter einmischten. In dessen Verlauf kam es u.a. zu Tritten in Richtung des Rückens und in Richtung des Kopfes eines 42-jährigen Polizeibeamten.

Mit Hilfe weiterer eintreffender Streifenbesatzungen konnte die Familie letztlich fixiert und gefesselt werden.

Der 42-jährige Polizeibeamte wurde durch den Vorfall schwer verletzt. Der 15-Jährige sowie sein 14-jähriger Bruder und seine 34-jährige Mutter wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen die Familie nun u.a. wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung, des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der gefährlichen Körperverletzung.

Alle Familienangehörige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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