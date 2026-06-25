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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fahrradcodierung der Polizeistation Stadtallendorf

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fahrradcodierung der Polizeistation Stadtallendorf
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Giessen (ots)

Stadtallendorf: Fahrradcodierung der Polizeistation Stadtallendorf

Die Polizei bietet am 3. Juli (Freitag), in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr, auf der Polizeistation Stadtallendorf, Schulstraße 2B, 35260 Stadtallendorf, eine Fahrradcodieraktion an.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe zu den Bürozeiten (Montag bis Freitag 09.00 bis 15.30 Uhr) ist unter der Telefonnummer: 06428 / 93050 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades. Dieser Code besteht aus der Kennung des Landkreises, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Gefährt seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Entwendete und / oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zur Codieraktion ist zu beachten:

   - Anmeldung ist zwingend erforderlich.
   - Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.
   - Personalausweis ist mitzubringen.
   - Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung 
     hierfür vorgezeigt werden.
   - E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku 
     mitzubringen.
   - Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.
   - Codierungen von Job- und Leasingrädern sind nur nach Rücksprache
     und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers möglich.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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