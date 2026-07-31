Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Augsburg (ots)

Fischach - Reitenbuch - Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einer Exhibitionistischen Handlung in der Dorfstraße.

Gegen 17.45 Uhr manipulierte eine männliche Person an seinem Geschlechtsteil. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen konnte die männliche Person nicht angetroffen werden.

Bei der Person handelt es sich um eine männliche Person, kleine Statur, bekleidet mit einer kurzen dunklen Hose, hellem quergestreiften T-Shirt und einer CAP. Ferner führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen eines Vergehens der Exhibitionistischen Handlung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, unter der Telefonnummer 08291/1890-0, zu melden.

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