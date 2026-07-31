Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (31.07.2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Straßenbahnhaltestelle am Helmut-Haller-Platz. Gegen 11.30 Uhr gerieten ein 59-Jähriger und ein 28-Jähriger an der Haltestelle in Streit. In dessen Verlauf verletzte der 59-Jährige den 28-Jährige mittels eines Messers. Der 59-Jährige konnte durch die umgehend alarmierten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden. Der 28-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323 - 2510 zu melden. Der 59-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell