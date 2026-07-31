Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Pkw-Diebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (28.07.2026), 10.30 Uhr bis Donnerstag (30.07.2026), 09.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Langenmantelstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendet einen auf dem P+R Platz geparkten weißen VW. Der Beuteschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eins Kraftfahrzeugs im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen
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