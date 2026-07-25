Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bonn-Beuel - Kriminalpolizei berät vor Ort -

Bonn (ots)

Am Mittwoch, den 29. Juni 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bonn-Beuel ein. Das Polizei-Mobil steht in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bauhaus in Bonn-Beuel, Gerhardstraße 2 / B56, und bietet die Möglichkeit, sich zum Thema Einbruchsschutz und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung.

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