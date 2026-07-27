Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (26.07.2026) kam es zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung am Königsplatz. Gegen 18.30 Uhr gerieten ein 42-Jähriger und ein 25-Jähriger zunächst in Streit. Im Anschluss kam es zu gegenseitigen Schlägen und Tritten der Beiden gegeneinander. Die Tathandlungen konnten durch die stationäre Videoüberwachung am Königsplatz wahrgenommen werden. Unter Zuhilfenahme dieser konnten die Polizeibeamten die Tatverdächtigen einer Kontrolle unterziehen. Gegen beide wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die genauen Verletzungen der Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt gegen den 42-Jährigen und den 25-Jährigen nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die beiden Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit

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