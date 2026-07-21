Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Vandalen verwüsten leerstehendes Haus (19.07.2026 - 20.07.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Von Sonntag auf Montag haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein leerstehendes Gebäude an der Luisenstraße verschafft. Durch einen der Eingänge gelangten sie ins Objekt und verwüsteten dort, unter Anderem mit Feuerlöschern, dass Innere. Weiterhin entwendeten sie auch verschiedene Gegenstände, deren Wert noch nicht beziffert ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim zu melden (Tel.: 07726 / 939480).

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