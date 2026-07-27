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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl und sexueller Belästigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Mittwoch (22.07.2026) aß ein 27-Jähriger mehrere Waren in einem Supermarkt und berührte anschließend eine Ärztin in unsittlicher Weise. Der 27-Jährige wurde gegen 16.15 Uhr in einem Supermarkt in der Maximilianstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Waren ohne vorheriges Bezahlen verspeiste. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte den 27-Jährigen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein bestehendes Alkoholkonsumverbot festgestellt. Da der 27-Jährige jedoch augenscheinlich alkoholisiert war, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Während der Blutentnahme berührte der 27-Jährige die durchführende Ärztin, eine 43-jährige Frau, in unsittlicher Weise. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der sexuellen Belästigung. Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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