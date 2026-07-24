Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 12:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in der Neuburger Straße. Ein bislang unbekannter Täter betrat eine Werkstatt, sprach einen 91-Jährigen an und verwickelte diesen in ein Gespräch. Der unbekannte Täter wurde vom 91-Jährigen des Platzes verwiesen, kehrte aber kurze Zeit später zurück in die Werkstatt. Dort ging er gezielt auf den 91-Jährigen zu, griff diesen in die Jackentasche und stieß in zu Boden. Anschließend durchsuchte er eine Tasche und verließ die Werkstatt wieder. Der 91-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 25 Jahre - weißes T-Shirt - schwarze lange Hose - dunkles Cappy Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen eines versuchten Raubes. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter 0821/323-3821, entgegen.

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