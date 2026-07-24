PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 12:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in der Neuburger Straße. Ein bislang unbekannter Täter betrat eine Werkstatt, sprach einen 91-Jährigen an und verwickelte diesen in ein Gespräch. Der unbekannte Täter wurde vom 91-Jährigen des Platzes verwiesen, kehrte aber kurze Zeit später zurück in die Werkstatt. Dort ging er gezielt auf den 91-Jährigen zu, griff diesen in die Jackentasche und stieß in zu Boden. Anschließend durchsuchte er eine Tasche und verließ die Werkstatt wieder. Der 91-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 25 Jahre - weißes T-Shirt - schwarze lange Hose - dunkles Cappy Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen eines versuchten Raubes. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter 0821/323-3821, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 13:22

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 19:00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ottostraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite eines geparkten grünen Dacias. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Spickel-Herrenbach - Im Zeitraum von Donnerstag (23.07.2026), 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Paul-Eipper-Straße. Ein bislang unbekannter Täter touchierte einen geparkten violetten Fiat im linken Bereich der vorderen Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:13

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Urkundenfälschungen

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 16:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Auto in der Steinernen Furt. Bei der Kontrolle der angebrachten Kennzeichen des Fiats stellte sich heraus, dass eines davon gefälscht war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren