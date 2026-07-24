PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Augsburg (ots)

Harburg - Am Donnerstag, den 23.07.2026, führten die Schwerverkehr- und Gefahrgutkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg zusammen mit der Autobahnpolizeistation Gersthofen Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit der Überwachung des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf der B 25 durch. An der Kontrollstelle bei Ebermergen wurden in der Kontrollzeit 19 Lkw und ihre Fahrer zur Kontrolle angehalten. Bei 7 Lkws waren keine Beanstandungen feststellbar. Bei 12 Lkw und deren Fahrern mussten wegen verschiedener, gleichzeitig begangener Verstöße Anzeigen erstellt werden. Unter den beanstanden LKW - Fahrern hatten zwei die deutsche Staatsangehörigkeit. Zehn Fahrer waren aus verschiedenen EU - Ländern. Bei einem 39-Jährigen und 21-Jährigen LKW-Fahrer unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen illegalen Aufenthaltes, illegaler Beschäftigung sowie nach Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung und dem Fahrpersonalgesetz. Zudem stellten die Beamten ein Verstoß nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 13:25

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt LKW

    Augsburg (ots) - Buchdorf - Am Donnerstag, (23.07.26), führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit der Bereitschaftspolizei Eichstätt, Schwerlastkontrollen an der B 2 in Fahrtrichtung Donauwörth durch. Im Rahmen der Kontrollaktion wurde ein Lkw festgestellt, welcher trotz bestehendem Lkw-Überholverbots überholte. Nach Anhaltung wurde die gefahrene Geschwindigkeit des Sattelzuges ausgelesen. Der ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 12:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in der Neuburger Straße. Ein bislang unbekannter Täter betrat eine Werkstatt, sprach einen 91-Jährigen an und verwickelte diesen in ein Gespräch. Der unbekannte Täter wurde vom 91-Jährigen des Platzes verwiesen, kehrte aber kurze Zeit später zurück in die Werkstatt. Dort ging er gezielt auf den 91-Jährigen ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:22

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 19:00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ottostraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite eines geparkten grünen Dacias. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren