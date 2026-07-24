Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Augsburg (ots)

Harburg - Am Donnerstag, den 23.07.2026, führten die Schwerverkehr- und Gefahrgutkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg zusammen mit der Autobahnpolizeistation Gersthofen Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit der Überwachung des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf der B 25 durch. An der Kontrollstelle bei Ebermergen wurden in der Kontrollzeit 19 Lkw und ihre Fahrer zur Kontrolle angehalten. Bei 7 Lkws waren keine Beanstandungen feststellbar. Bei 12 Lkw und deren Fahrern mussten wegen verschiedener, gleichzeitig begangener Verstöße Anzeigen erstellt werden. Unter den beanstanden LKW - Fahrern hatten zwei die deutsche Staatsangehörigkeit. Zehn Fahrer waren aus verschiedenen EU - Ländern. Bei einem 39-Jährigen und 21-Jährigen LKW-Fahrer unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen illegalen Aufenthaltes, illegaler Beschäftigung sowie nach Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung und dem Fahrpersonalgesetz. Zudem stellten die Beamten ein Verstoß nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell