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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenstände aus Hochhaus geworfen - Passantin nur knapp verfehlt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Die Polizei in Weimar ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, nachdem am Dienstagvormittag aus einem Hochhaus in der Warschauer Straße Gegenstände auf einen Gehweg geworfen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Person zunächst mehrere DVDs aus dem sechsten Obergeschoss des Gebäudes. Kurz darauf wurde zudem ein mit Sand gefüllter Klebebandabroller aus Kunststoff aus dem Fenster geworfen. Eine Passantin, die den Gehweg in diesem Moment überquerte, wurde nur um wenige Zentimeter verfehlt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Weimar unter Angabe der Vorgangsnummer 0169673/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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