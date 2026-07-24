Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt LKW

Augsburg (ots)

Buchdorf - Am Donnerstag, (23.07.26), führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit der Bereitschaftspolizei Eichstätt, Schwerlastkontrollen an der B 2 in Fahrtrichtung Donauwörth durch. Im Rahmen der Kontrollaktion wurde ein Lkw festgestellt, welcher trotz bestehendem Lkw-Überholverbots überholte. Nach Anhaltung wurde die gefahrene Geschwindigkeit des Sattelzuges ausgelesen. Der 28-jährige Lkw-Fahrer war mit über 100 km/h bei erlaubten 60 km/h unterwegs. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld im niedrigen vierstelligen Bereich, zwei Punkten im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot. Der Fahrer besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

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