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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (24.07.2026) entwendete ein 26-Jähriger mehrere Waren aus einem Supermarkt in der Sallingerstraße. Gegen 16.00 Uhr wurde der 26-Jährige von einem 40-jährigen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seiner Jacke versteckte und anschließend den Kassenbereich verließ. Als der 40-Jährige den 26-Jährigen ansprechen und aufhalten wollte, entriss der 26-Jährige dem 40-Jährigen die Jacke samt Ware mit Gewalt und flüchtete zunächst unerkannt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-Jährige angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Der 26-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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