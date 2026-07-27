Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (26.07.2026) kam es zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung in der Frölichstraße. Gegen 20.00 Uhr fuhren ein 36-jähriger und 46-jähriger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg der Prinzregentenstraße in westliche Richtung. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus einer dortigen Parklücke und übersah die Fahrradfahrer zunächst. Auf Grund der Reaktionen der Beteiligten kam es jedoch zu keinem Unfall. Alle Beteiligten fuhren zunächst weiter, begegneten sich an der Ampel der Kreuzung Frölichstraße/Viktoriastraße wieder. Der 36-Jährige Fahrradfahrer wollte den Autofahrer auf die vorher stattgefundene, gefährliche Situation aufmerksam machen und schlug deswegen mit der Hand auf die Heckscheibe des Fahrzeugs des 25-Jährigen. Dies nahm ein dahinter befindlicher 26-jähriger Autofahrer wahr, woraufhin dieser ausstieg und den 36-Jährigen ins Gesicht schlug. Der 36-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 26-Jährigen. Dieser besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell