Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheiten im Verkehr

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (07.06.2026) befuhr eine 41-Jährige die Derchinger Straße mit ihrem Pkw. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen 02.30 Uhr fuhr die 41-Jährige mit einem platten Reifen und ausgeschaltetem Fahrzeuglicht auf der Derchinger Straße. Eine Polizeistreife stellte die Frau in ihrem Fahrzeug fest, als sie auf das Gelände einer dortigen Tankstelle fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 41-Jährige mit mehr als 2,7 Promille alkoholisiert war. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein der Frau und den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols. Die 41-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (06.06.2026) fuhr eine 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen 05.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Fahrzeug, dass in Schlangenlinien die Halderstraße und den dortigen Bordstein befuhr. Eine Polizeistreife traf das Fahrzeug und die 26-Jährige in der Halderstraße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und weitere Ausfallerscheinungen fest. Außerdem wurde Cannabis bei der Frau aufgefunden. Die 26-Jährige verweigerte die Angabe ihrer Personalien und einen Atemalkoholtest. Mehrere Zeugen gaben an, dass die Frau zweifelsfrei das Auto gefahren habe. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle. Hier beleidigte die Frau die eingesetzten Beamten. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein Ausweisdokument der 26-Jährigen. Die Frau ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihr diese bereits bei einer früheren Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und des Einflusses von Cannabis, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte gegen die 26-Jährige. Die Frau hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hochzoll - Am Samstag (06.06.2026) befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw die Friedberger Straße, bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 01.15 Uhr stellte eine zivile Polizeistreife das Fahrzeug auf der Friedberger Straße fest. Als die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden sollte, missachtete diese die Anhaltesignale und entfernte sich mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h. Letztlich wurde die 41-Jährige an der Oberländer Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen die Frau. Die 41-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit.

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