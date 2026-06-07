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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (07.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Yorckstraße, bei dem der Unfallverursacher alkoholisiert war. Gegen 00.30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Yorckstraße in nordöstlicher Richtung. Hierbei wurde er durch sein Mobiltelefon abgelenkt und fuhr frontal in einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der geparkte Pkw auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb die Polizei eine Blutentnahme veranlasste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und der Straßenverkehrsordnung. Der 38-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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