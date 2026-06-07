Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Bereits am Freitag (05.06.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in der Windprechtstraße Ecke Fritz-Hintermayr-Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 22-jährige Geschädigte befand sich gegen 12.30 Uhr an der Tatörtlichkeit, als ein bislang unbekannter Täter auf ihn zulief und ohne erkennbaren Grund mit der Faust in seine Richtung schlug. Der Geschädigte wich dem Schlag aus und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca.180 cm groß, kräftige, breite Statur, blonde Haare, blaue Augen. Er trug ein blaues Adidas T-Shirt und eine graue Jogginghose. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder den unbekannten Mann geben können unter der Tel. 0821/323-2710. Der Geschädigte hat die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

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