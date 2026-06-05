Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B17 / zwischen AS Königsbrunn-Nord und AS Haunstetten-Inningen / FR Augsburg - Am Donnerstag (04.06.2026) ereignete sich auf der B17 ein tödlicher Verkehrsunfall. Die 38-jährige Autofahrerin verletzte sich schwer. Ihre fünfjährige Tochter verstarb an der Unfallstelle.

Gegen 13.30 Uhr geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache vom linken Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Baum. Die 38-Jährige und die Fünfjährige wurden im Auto eingeklemmt und mussten mit Hilfe von Ersthelfern und der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 38-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fünfjährige verstarb vor Ort.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Die B17 war in Fahrtrichtung Norden für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr über Königsbrunn-Nord aus.

Die 38-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

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