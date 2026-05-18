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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Büren-Steinhausen (ots)

(md) An der Eringerfelder Straße in Büren-Steinhausen kam es Freitagabend, 15. Mai, zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die 72 Jahre alte Hausbewohnerin meldete den Einbruch am Freitagabend. Unbekannte waren, während die Frau eingeschlafen war, auf unbekannte Weise in das Haus gelangt und hatten die Räume durchwühlt, anschließend waren sie geflohen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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