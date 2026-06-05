Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei such Zeugen nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Gundelfingen a. d Donau - Am Dienstag (02.06.2026), zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand ein Beuteschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

Lauingen - Am Dienstag (02.06.2026), zwischen 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Weisinger Straße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

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