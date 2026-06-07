Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Freitag (05.06.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle im Holzweg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 08.30 Uhr gerieten eine 56-Jährige und ein 47-Jähriger zunächst verbal aneinander. Der 47-Jährige beleidigte daraufhin die 56-Jährige. Als diese angab, den Mann dafür anzeigen zu wollen, ging der 47-Jährige auf sie los, hob sie hoch und warf sie zu Boden. Die Geschädigte verletzte sich dabei an Knie und Unterschenkel. Anschließend fuhr der 47-Jährige auf seinem Fahrrad davon. Da die Frau ein Foto des polizeibekannten Mannes anfertigen konnte, war dieser durch die eingesetzte Streife eindeutig identifizierbar. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere mehrere Passanten, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls an der Bushaltestelle befanden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden. Die 56-Jährige und der 47-Jährige haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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