Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Veröffentlichung der PKS Zahlen 2025 des PP Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Wir leben in Nordschwaben rundum sicher! Polizeipräsident Martin Wilhelm zog im Rahmen des heutigen Pressetermins zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 eine positive Bilanz für die Region: "Auch für das Jahr 2025 konnten wir die hervorragende Entwicklung unserer Kriminalitätslage der letzten Jahre fortsetzen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf das Höchstmaß an Sicherheit verlassen - rund um die Uhr, jeden Tag. Unsere Polizistinnen und Polizisten sind für Sie da und tun alles, damit Sie sich in unserer Heimat sicher fühlen können. Über zwei Drittel der Straftaten (68,4 %) wurden aufgeklärt - ein klarer Beweis für unsere konsequente und erfolgreiche Ermittlungsarbeit." Nordschwaben Mit 34.863 (2024: 38.483) im Jahr 2025 in der PKS erfassten bereinigten Straftaten war gegenüber dem Vorjahr ein eindrucksvoller Rückgang um 3.620 Fälle bzw. 9,4 % zu verzeichnen. Der Rückgang der Fallzahlen erstreckt sich über alle Deliktsbereiche. Besonders starke Rückgänge wurden im Bereich der Nebengesetze (-844 Fälle bzw. -24 %), den Diebstahlsdelikten (-795 Fälle bzw. -7,7 %) und den Sachbeschädigungen (-442 Fälle bzw. -9,2 %) registriert. In Nordschwaben ist im Jahr 2025 ein deutlicher Rückgang bei der bereinigten Häufigkeitszahl feststellbar, was bedeutet, dass die Sicherheitslage ausdrücklich verbessert wurde. Die Anzahl bereinigter Straftaten pro 100.000 Einwohner sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,8% auf 3.730 (2024: 4.137). Ein Vergleich der Häufigkeitszahl mit den Vorjahren ist nicht durchgängig möglich . Die bereinigte Aufklärungsquote fiel im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 68,4 %. Die Aufklärungsquote in Nordschwaben lag weiterhin über dem bayernweiten Durchschnitt (66,0 %), was ein Beleg für unsere hervorragende Ermittlungsarbeit ist.

Ballungsraum Augsburg

Der Ballungsraum Augsburg ist das am dichtesten besiedelte Gebiet im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord und umfasst neben der kreisfreien Stadt Augsburg die angrenzenden Städte Friedberg, Königsbrunn, Stadtbergen, Neusäß und Gersthofen. Mit rund 421.000 Einwohnern lebt hier knapp die Hälfte der nordschwäbischen Bevölkerung (ca. 45 %). Im Jahr 2025 wurden für den Ballungsraum Augsburg 22.330 bereinigte Straftaten registriert (2024: 25.053). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen erfreulichen Rückgang um 2.723 Fälle bzw. 10,9 %. In Relation zur Anzahl bereinigter Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord lag der Anteil der im Ballungsraum Augsburg erfassten Delikte bei 64,1 %, d. h. fast zwei Drittel aller in Nordschwaben registrierten Straftaten fanden hier statt. Die Anzahl der bereinigten Straftaten pro 100.000 Einwohner sank im Jahr 2025 um 11,4 % auf 5.305 (2024: 5.986). Die bereinigte Aufklärungsquote stieg minimal im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 68,4 %.

Stadt Augsburg

Die Stadt Augsburg ist seit Jahren unter den TOP 3 der sichersten Großstädte über 200.000 Einwohner in Deutschland vertreten. Bei den bereinigten Straftaten war im letzten Jahr im Stadtgebiet Augsburg im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 2.421 Straftaten bzw. 11,5 % auf nunmehr 18.675 Fälle (2024: 21.096) zu verzeichnen. Im 10-Jahres-Vergleich stellt dies das zweitniedrigste Fallaufkommen dar (Durchschnitt: 20.213). Die bereinigte Häufigkeitszahl sank um 12,1 % auf 6.202 (2024: 7.056). Die bereinigte Aufklärungsquote bewegte sich mit 69,3 % auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr und lag weiterhin deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt (66,0 %). Die Stadt Augsburg hat im Vergleich der fünf nordschwäbischen Gebietskörperschaften die höchste Aufklärungsquote. Landkreis Augsburg Im Landkreis Augsburg war ein leichter Rückgang der bereinigten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 17 Fälle bzw. 0,2 % auf nunmehr 6.977 Straftaten (2024: 6.994) zu verzeichnen. Rückgänge sind mit Ausnahme bei den Rohheitsdelikten (+14,5 %) und Vermögens- und Fälschungsdelikten (+4,5 %) zu verzeichnen. Der Anstieg bei den Rohheitsdelikten beruht im Wesentlichen auf dem Abschluss des Ermittlungskomplexes im Zusammenhang mit den Vorfällen in der JVA Gablingen. Hier wurden u.a. deutlich mehr Freiheitsberaubungen und Körperverletzungen im Amt statistisch erfasst. Die bereinigte Häufigkeitszahl sank leicht um 0,7 % auf 2.655 (2024: 2.674). Auch im Landkreis Augsburg verzeichnen wir damit nach Neuberechnung der Häufigkeitszahl in den letzten drei Jahren die niedrigste Kriminalitätsbelastungen. Die bereinigte Aufklärungsquote stieg im Vorjahresvergleich um 1,0 Prozentpunkte auf 67,0 % und lag damit 1,0 Prozentpunkte über dem bayerischen Durchschnitt (66,0 %).

Landkreis Aichach-Friedberg

Mit 2.789 bereinigten Straftaten im Landkreis Aichach-Friedberg war im Vergleich zum Vorjahr (2024: 3.167 Fälle) ein deutlicher Rückgang um 378 Straftaten bzw. 11,9 % zu verzeichnen. Auch hier waren die Rückgänge in fast allen Deliktsbereichen insbesondere in den Bereichen der Rohheitsdelikte (-110 Fälle bzw. -16,2 %), der Rauschgiftdelikte (-40 Fälle bzw. 44,0 %) sowie der Sexualdelikte (-21 Delikte bzw. -19,6 %). Deutlicher Rückgang bei der bereinigten Häufigkeitszahl um 12,2 % auf 2.039 (2024: 2.321), infolge der Rückgänge an Fallzahlen. Sie lag damit signifikant unter dem bayernweiten Durchschnitt (4.094). Die bereinigte Aufklärungsquote stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an und lag bei 66,3 %. Landkreis Dillingen Wie im ganzen nordschwäbischen Bereich sanken auch im Landkreis Dillingen die bereinigten Straftaten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang um 135 Straftaten bzw. 4,7 % auf nunmehr 2.712 Fälle (2024: 2.847) registriert. Dem Rückgang der Fallzahlen lagen insbesondere rückläufige Entwicklungen in den Bereichen der Sexualdelikte (-105 Fälle bzw. -53,3 %) sowie der Rauschgiftdelikte (-91 Fälle bzw. -59,5 %) zugrunde. Analog dem Rückgang der Fallzahlen sank die bereinigte Häufigkeitszahl um 5,2 % und lag bei 2.742 (2024: 2.891). Die bereinigte Aufklärungsquote sank im Vorjahresvergleich um 4,2 Prozentpunkte. Die Aufklärungsquote mit 69,1 % lag dennoch deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt (66,0 %).

Landkreis Donau-Ries

Im Landkreis Donau-Ries war im Vorjahresvergleich ein deutlicher Rückgang um 664 Straftaten bzw. 15,2 % auf nunmehr 3.716 Fälle (2024: 4.380) zu verzeichnen. Der Rückgang der Fallzahlen ging dabei insbesondere auf Rückgänge in den Bereichen der Sachbeschädigungen (-209 Fälle bzw. -32,3 %), der Vermögens- und Fälschungsdelikte (-148 Fälle bzw. -25,4 %) und der Rohheitsdelikte (-119 Delikte bzw. -11,8 %) zurück. Die bereinigte Häufigkeitszahl sank infolge der Rückgänge an Fallzahlen um 15,4 % auf 2.751 (2024: 3.252). Die bereinigte Aufklärungsquote sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozentpunkte auf 67,9 %. Nordschwaben: Rundum geschützt, rundum sicher! Polizeipräsident Martin Wilhelm: "Die Menschen in Nordschwaben stehen für uns im Mittelpunkt - ihre Sicherheit ist unser täglicher Auftrag. Für Ihre Gesetzestreue und Ihre engagierte Mithilfe durch Hinweise, Mitteilungen und Aussagen möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen - Sie leisten einen elementaren Beitrag für unsere Sicherheitsarbeit.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da, sichtbar im öffentlichen Raum, nah an den Bürgerinnen und Bürgern, im Gespräch und bereit zu handeln. Besonders erfreulich ist, dass die Straftaten, die das Sicherheitsgefühl am stärksten belasten - etwa Körperverletzungen im öffentlichen Raum oder Sexualdelikte - deutlich zurückgegangen sind. Das zeigt: Unsere Arbeit wirkt, und Sie können sich in Ihrer Heimat sicherer fühlen denn je. Wir setzen konsequent auf Präsenz, Verlässlichkeit und Bürgernähe. Nordschwaben ist ein Ort, an dem man unbesorgt leben, arbeiten und seine Freizeit genießen kann. Denn unser Auftrag ist klar: Schutz, Sicherheit und Vertrauen - für jede und jeden, jeden Tag." Nähere Informationen zur Kriminalstatistik, insbesondere auch zu den Entwicklungen in den Regionen, sind im aktuellen Sicherheitsbericht 2025 zu finden, der im Internet unter https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/statistik/003346/index.html.

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